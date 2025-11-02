Огромно признание за отбора на Мъри Стоилов - Гьозтепе е пример за всички в Турция

Президентът на турската футболна федерация Ибрахим Хаджиосманоолу даде за пример отбора на Гьозтепе, който е ръководен от българския специалист Станимир Стоилов. Измирският клуб разполага със скромен бюджет за стандартите на местния футбол, но показва отлични резултати и развитие като клуб и отбор. Както е известно, бившият наставник на Левски пое тима като новак в елита и в дебютния си сезон начело завърши на 8-о място. Освен това "жълто-червените" достигнаха до 1/2-финалите на Купата на Турция за първи път от 50 години насам.

Президентът на турския футбол отличи работата в Гьозтепе

Отличното представяне през миналия сезон се отрази и върху цените на играчите на Гьозтепе, които са скочили общо с 29.40 милиона евро. През лятото клубът рекордни приходи, след като продаде Ромуло за 20 милиона евро на РБ Лайпциг. Припомняме, че година по-рано бразилецът бе оценяван на 2 милиона евро. Освен това беше реализиран изходящ трансфер и на Емерсон в Тулуза за 3.5 млн. евро.

"Не всичко става с пари"

"Гьозтепе трябва да бъде оценен. Не всичко става с пари. Казах го и на господин Мехмет Сепил и на чуждестранния му партньор (б.а. Sport Republic), че са много успешни, когато ме посетиха миналата година. Те имаха бюджет от 9 млн. евро, казаха го и тогава. Постиженията им с този бюджет са налице. Те купиха нападателите си за 2 млн. евро и ги продадоха за над 20 млн. евро", каза Хаджиосманоолу, цитиран от турското издание haberturk.

През настоящата кампания воденият от Станимир Стоилов отбор отново се представя на много високо ниво. Към момента "Гьоз-Гьоз" заема 4-о място във временното класиране на Суперлигата с 19 точки. Вчера тимът се завърна на победния път, след като надви с 1:0 у дома Генчлербирлиги. В миналия кръг Гьозтепе показа зъби на шампиона Галатасарай, но загуби, а от клуба се оплакаха от съдийството.