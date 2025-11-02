Сити не прости на приятната изненада! Звярът Холанд няма наяждане (РЕЗУЛТАТИ ОТ ВИСШАТА ЛИГА)

Манчестър Сити постигна категоричен успех с 3:1 над Борнемут в двубой от десетия кръг на Висшата лига. На "Етихад" Ерлинг Холанд блесна с две попадения и вече има 13 гола от началото на сезона, а Нико О’Райли вкара веднъж за "гражданите" след почивката. От своя страна Тайлър Адамс реализира единството попадение за "черешките", с което бе възстановил паритета. С трите точки тимът на Пеп Гуардиола се изкачи на второ място, като изпревари точно Борнемут и Ливърпул, но има 6 по-малко от водача Арсенал.

Сити победи Борнемут

Освен това гол на Ели Крупи в самото начало бе отменен заради засада. В 88-ата минута пък шут на Омар Мармуш от тима на Сити се отби в левия стълб на вратата на гостите. По-рано през деня пък Уест Хям победи Нюкасъл с 3:1, като направи пълен обрат, след като изоставаше в резултата още в четвъртата минута.

Джейкъб Мърфи изведе "свраките" напред в резултата Лукас Пакета изравни за тима от Лондон малко след половин час игра, а Свен Ботман от гостите си вкара автогол преди почивката. През второто полувреме бе отменен гол на Фреди Потс от Уест Хям заради засада, но дълбоко в добавеното време на мача чехът Томаш Соучек оформи крайното 3:1. Така Уест се изкачи с една позиция и вече е на 18-о място със 7 точки. Нюкасъл е на 13-а позиция с 12.

Резултати от десетия кръг на английското футболно първенство:

Уест Хям - Нюкасъл 3:1

Манчестър Сити - Борнемут 3:1

Ливърпул - Астън Вила 2:0

Брайтън - Лийдс 3:0

Бърнли - Арсенал 0:2

Кристър Палас - Брентфорд 2:0

Фулъм - Уулвърхямптън 3:0

Нотингам - Манчестър Юнайтед 2:2

Тотнъм - Челси 0:1

