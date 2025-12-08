Рууни разсипа Салах: Вреди на Ливърпул, ако бях Слот, никога нямаше да го пусна в отбора

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед и на английския национален отбор по футбол Уейн Рууни смята, че нападателят на Ливърпул Мохамед Салах разрушава наследството си в клуба. Това заяви 40-годишният англичанин в епизод от подкаста си, в който обсъжда затрудненията на египтянина и мърсисайдци в последно време.

🗣️ Wayne Rooney has said Mohamed Salah is "destroying his legacy at Liverpool" following his comments in the mixed zone after the match at Leeds. pic.twitter.com/L6LnxT36JY — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 8, 2025

Салах не е бил титуляр за „червените“ в последните им три двубоя, което доведе до недоволна реакция от него по време на интервю след равенството във Висшата лига срещу Лийдс в събота (3:3). 33-годишният африкански ас се оплака, че цялата вина за лошото начало на сезона е поставена върху него, въпреки че целият отбор не се представя добре. Салах е отбелязал 5 гола в 19-те си мача за Ливърпул през настоящата кампания, на фона на 34 в 52 срещи през миналата.

„Той абсолютно разрушава наследството си в Ливърпул. Би било тъжно да го опетни изцяло. Не подхожда правилно към ситуацията“, коментира Рууни.

„Арне Слот (б.а. мениджър на Ливърпул) трябва да наложи авторитета си, да го привика и да каже: „Ти няма да пътуваш с отбора – това, което каза, е недопустимо.“ Да замине за Купата на африканските нации и да остави нещата да се успокоят. Ако бях на мястото на Слот, никога нямаше да го пусна в отбора“, добави още англичанинът.

„Той сам вреди на отбора с думите си. Сигурен съм, че след няколко години ще съжалява за това, което каза“, каза още той.

Ливърпул заема 9-ата позиция в Премиършип, като в последните си 10 двубоя има едва 2 победи. Следващият двубой на мърсисайдци е гостуване в Шампионската лига срещу Интер, а пред мениджъра Слот е поставен въпросът дали изобщо да потърси услугите на Салах.

