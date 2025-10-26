Гьозтепе на Мъри се бори мъжки с човек по-малко, но отстъпи пред шампиона на Турция

Гьозтепе допусна втората си загуба от началото на сезона в Турция. Отборът на българския специалист Станимир Стоилов преклони глави пред звездния състав на действащия шампион Галатасарай и загуби с 1:3 при визитата си в Истанбул. Срещата започна по мечтан начин за гостите от Измир, които поведоха рано в резултата, но класата си каза думата и Галатасарай изравни още през първото полувреме, а през втората част реши мача за три минути.

10 от Гьозтепе не успяха да преборят Галатасарай след мечтан старт

Срещата от десетия кръг на турската Суперлига започна по страхотен начин за гостите. Гьозтепе излезе напред в резултата в 6-а минута, след като Жандерсон получи топката и стреля, но ударът му срещна напречната греда. Кълбото се отби и попадна в краката на Ефкан Бакироглу, който все пак я прати в мрежата. Шампионите не се забавиха с отговора си и в 19-а минута стигнаха до изравнителното попадение. Виктор Осимен премина между няколко защитници на "Гьоз-Гьоз" и без проблеми реализира сам срещу вратаря.

"Джим-Бом" реши мача за три минути

В 34-а минута гредата спря удар на Роналд Шалай и помогна на тима на Стоилов, но малко след това Гьозтепе остана с човек по-малко, след като Малком Бокеле получи втори жълт картон. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1. Второто полувреме започна силно за Галатасарай, който излезе на терена в търсене на победата. Още в 63-а минута домакините поведоха в резултата чрез гол на Габриел Сара. Само три минути по-късно Мауро Икарди отбеляза третия гол за "Джим-Бом" и оформи крайното 3:1 в Истанбул.

Така Галатасарай събра 28 точки на върха на класирането, с 5 повече пред втория Трабзонспор. Гьозтепе пък остава на петото място с актив от 16 пункта.

