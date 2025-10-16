Станимир Стоилов разкри голямата си мечта в Гьозтепе

Един от най-добрите български футболни треньори Станимир Стоилов, който понастоящем води тима на Гьозтепе, призна, че мечтата му е да класира турския отбор в евротурнирите. Мъри вярва, че това може да се случи с подкрепата на феновете. Също така Стоилов отбеляза, че винаги се е стремял към това да развива играчите на отборите, в които е работил, като подчерта, че сега целта е да се спечелят максимално повече точки до зимния трансферен прозорец, когато ще бъдат привлечени нови футболисти.

Мечтата на Стоилов е да заведе Гьозтепе в Европа

"Не сме намалили целите си - искаме да играем в Европа. Вярвам, че ще осъществим тази мечта заедно с нашите прекрасни фенове. Осъзнаваме недостатъците си, но този отбор има характера, енергията и силата да достигне европейската сцена със своите фенове. Всички преследваме една и съща мечта. Ако един клуб работи последователно и правилно в продължение на две или три години, успехът е неизбежен. Движим се към тази цел с твърди стъпки", заяви Стоилов.

"Това е втората ни година в Суперлигата и е много важен период за нас. Мисля, че досега спечелихме точките, които заслужавахме. В защита станахме по-компактен отбор от миналия сезон, но трябва да бъдем много по-ефективни в атака. Работим интензивно, за да се възползваме от възможностите за отбелязване на гол и да подобрим завършването си", добави още Станимир Стоилов, цитиран от Gong.bg.

"През новата година искаме не само да разширим състава, но и да повишим качеството. Трябва да увеличим конкуренцията, особено в атакуващата линия. Конкуренцията повишава представянето на играчите както на тренировките, така и в мачовете. Втората част от сезона ще бъде предизвикателство, в което трябва да влезем силни и подготвени".

"Във всеки клуб, в който съм работил, съм се фокусирал върху индивидуалното развитие на играчите и качеството на отбора. В Гьозтепе продължаваме със същия подход. Развитието на млади и местни играчи е много важно за нас. Клубовете ни назначават не само за да постигаме резултати, но и за да правим играчите по-добри", каза още бившият треньор на Левски.

