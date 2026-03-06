Левандовски разкри кога решава за бъдещето си

През последния месец много се спекулира за бъдещето на един от най-добрите нападатели на нашето време – Роберт Левандовски. Някои твърдят, че ще продължи кариерата си в МЛС, други, че ще остане в Европа, а трети дори допускат, че времето му в Барселона все още не е приключило. Но каталунците все още не са предложили нов договор на 37-годишния нападател, а настоящият му изтича през лятото.

Роберт Левандовски: „Хубавото е, че не съм под напрежение“

Сред източниците се появи информацията, че Левандовски може и да сложи край на кариерата си. Но в скорошно интервю за „Sky sports“ той не спомена нищо за такъв вариант. Левандовски сподели кога ще вземе решение къде иска да играе: „Хубавото е, че не съм под напрежение. Когато си на 30 или с още няколко години по-млад, чувството е различно. Искам да видя къде ще играя, но в този момент не е нужно да го знам.

„Ще си дам около три месеца“

Имам търпение. Ще си дам около три месеца, за да реша какво искам да правя. Аз, само аз. В Барселона има всичко, от което аз и семейството ми се нуждаем“. Левандовски премина от Байерн Мюнхен в Барселона през 2022 г. срещу 45 милиона евро. От тогава полякът е изиграл 179 мача за каталунците, в които е отбелязал 115 гола и е дал 23 асистенции.

