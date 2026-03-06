Мениджърът на Лийдс и Илия Груев отнесе тежко наказание от Футболната асоциация на Англия

Мениджърът на Лийдс, където се подвизава българският национал Илия Груев, Даниел Фарке отнесе тежко наказание от Футболната асоциация на Англия. От централата съобщиха, че той е санкциониран да не изпълнява задълженията си за срок от един мач, а също така е бил глобен с 8000 паунда. Причината за наказанието е конфронтация с длъжностните лица по време на двубоя с Манчестър Сити във Висшата лига през миналия уикенд.

Даниел Фарке е влязъл в конфликт с длъжностни лица

„Обвинението е, че мениджърът е влязъл на терена в края на мача, за да се конфронтира със служебните лица, в противоречие с правило 12 от правилата на играта. Впоследствие Даниел Фарке призна обвинението срещу него и прие стандартното наказание от един мач и глоба от 8000 паунда“, се казва в официалното становище на Футболната асоциация на Англия.

BREAKING: Leeds boss Daniel Farke has been hit with a one-match touchline ban after confronting a referee following his side's defeat by Manchester City last weekend 🚨 pic.twitter.com/OXQiyIoqYr — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 6, 2026

Представянето на Лийдс и Илия Груев този сезон

През този сезон Лийдс се представя на приливи и отливи във Висшата лига като в момента тимът се намира на 15-та позиция във временното класиране с 31 точки в актива си – на 3 пред 18-ия Уест Хем, който заема последното място при изпадащите. Илия Груев е важна част от състава на йоркширци като през кампанията е записал общо 22 мача във всички турнири. В тях 25-годишният полузащитник се е отличил с три асистенции.

ОЩЕ: Ливърпул с чутовна издънка срещу последния, Груев излезе и Лийдс загуби пред български съдия (Резултати от Висшата лига)