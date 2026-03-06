Правителството на Гюров:

Мениджърът на Лийдс и Илия Груев отнесе тежко наказание от Футболната асоциация на Англия

06 март 2026, 12:24 часа 199 прочитания 0 коментара

Мениджърът на Лийдс, където се подвизава българският национал Илия Груев, Даниел Фарке отнесе тежко наказание от Футболната асоциация на Англия. От централата съобщиха, че той е санкциониран да не изпълнява задълженията си за срок от един мач, а също така е бил глобен с 8000 паунда. Причината за наказанието е конфронтация с длъжностните лица по време на двубоя с Манчестър Сити във Висшата лига през миналия уикенд.

Даниел Фарке е влязъл в конфликт с длъжностни лица 

„Обвинението е, че мениджърът е влязъл на терена в края на мача, за да се конфронтира със служебните лица, в противоречие с правило 12 от правилата на играта. Впоследствие Даниел Фарке призна обвинението срещу него и прие стандартното наказание от един мач и глоба от 8000 паунда“, се казва в официалното становище на Футболната асоциация на Англия.

Представянето на Лийдс и Илия Груев този сезон 

През този сезон Лийдс се представя на приливи и отливи във Висшата лига като в момента тимът се намира на 15-та позиция във временното класиране с 31 точки в актива си – на 3 пред 18-ия Уест Хем, който заема последното място при изпадащите. Илия Груев е важна част от състава на йоркширци като през кампанията е записал общо 22 мача във всички турнири. В тях 25-годишният полузащитник се е отличил с три асистенции.

Бойко Димитров
