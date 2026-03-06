Правителството на Гюров:

Бомбастично: Шави и Иниеста се събират в един отбор за Мондиал 2026

Едно от най-великите дуота във футбола може отново да се събере. Става въпрос за легендарните полузащитници на Барселона и Испания Шави и Иниеста. Световните шампиони от 2010 г. играха заедно за последно през 2015 г., когато Шави си тръгна от Барселона в посока Катар. Но сега двамата могат да се съберат извън терена на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Шави и Иниеста могат да се съберат в Мароко

Още в края на февруари се появи информация, че Шави може да застане начело на националния отбор на Мароко. Африканската държава направи фурор на Мондиал 2022, като достигна полуфиналите, а през 2025 г. беше домакин и финалист на Купата на африканските нации. А сега от страната идва и информация, че Иниеста може да стане спортен директор на националния отбор. По този начин, Шави и Иниеста могат да се съберат отново и да работят за Мароко, като ще гонят още успехи с африканския отбор.

Андрес Иниеста

Уалид Реграгуи се оттегли като национален селекционер

Новината за възможното назначаване на Иниеста дойде след като стана ясно, че досегашният селекционер на Мароко Уалид Реграгуи се оттегля от поста си. Това прави още по-голяма вероятността да видим Шави начело на националния отбор. Реграгуи напуска въпреки че успя да класира страната на Мондиал 2026. Общественият натиск към него след загубения финал на КАН стана прекалено голям и се превърна в основната причина за оттеглянето на специалиста.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
