Тества се пореден абсурд: вадят полеви играч, ако вратарят получава медицинска помощ

Още една мярка срещу бавенето на играта чрез симулации ще се тества още през следващия сезон, твърди „Times“. Причината е, че напоследък прекалено често вратарите симулират контузия и се налага медицински екипи да влизат на терена. В това време треньорите дават наставления на останалите футболисти. След като стана ясно, че съдиите няма какво да направят по въпроса, от Международния съвет на футболните асоциации (IFAB) са обсъдили възможни варианти за справяне със ситуацията.

Полеви играч ще излиза за минута при всяка намеса на медицински екип

Според източника ще се вземе мярка, с която ще се изважда един полеви играч за една минута всеки пък когато медицински екип влезе на терена, за да помогне на някой вратар. В материала пише още, че това ще се тества още следващия сезон в Женската суперлига на Англия. Все още не е ясно как ще се определя кой точно полеви играч да напусне мача за една минута, но най-вероятно това решение ще се взима от треньора на потърпевшия отбор.

Мениджърът на Брайтън се оплака от Давид Рая

За последно на голямата сцена по темата се изказа мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер. След мача на „чайките“ с Арсенал, той се оплака, че стражът на „артилеристите“ Давид Рая целенасочено симулира контузия. По време на срещата испанският вратар три пъти получи медицинска помощ. Това е поредното правило, което ще се тества, за да предотврати бавене на играта, след като през годините нито едно не стигна до мъжкия футбол.

