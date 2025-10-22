Барселона остава без Ханзи Флик за Ел Класико

Мениджърът на Барселона Ханзи Флик остава наказан и ще пропусне предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид, съобщават медиите в Испания. Треньорът на каталунците получи 1 мач наказание заради неприличен жест при победата над Жирона с 2:1. От лагера на Барселона обжалваха наказанието, но Дисциплинарната комисия към Испанската футболна федерация е отхвърлила жалбата на "лос кулес".

Ханзи Флик ще гледа Ел Класико от трибуните

Ханзи Флик не успя да овладее емоциите си при победата над Жирона и получи червен картон, което доведе до 1 мач за наказание. Това означава, че той няма да може да бъде покрай страничната линия за сблъсъка срещу Реал Мадрид на 26 октомври на "Сантяго Бернабеу". Флик ще трябва да гледа двубоя от трибуните и да води комуникация с треньорския си щаб от дистанция.

Реал и Барса влизат в директен спор за първото място в Ла Лига

Двубоят между Реал и Барса е очакван с голям интерес, тъй като двата тима са на върха в класирането и водят много ожесточена битка за първото място. За момента тимът на Шаби Алонсо е лидер с 24 точки, докато Барса е на втора позиция с 22 пункта. През миналия сезон Реал претърпя крах в мачовете срещу Барса и загуби всички сблъсъци с "блаугранас", но сега тимът е с нов треньор, докато съперникът има и някои кадрови проблеми.

