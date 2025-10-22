Войната в Украйна:

Ливърпул набеляза една от звездите на Висшата лига, която може да замени Салах

22 октомври 2025, 20:50 часа 545 прочитания 0 коментара
Английският гранд Ливърпул обмисля да привлече звездата на Висшата лига - Антоан Семеньо от Борнемут, твърди изданието iPaper, цитирано от Goal.com. Мърсисайдци са се насочили към Семеньо заради слабата форма на Мохамед Салах от началото на сезона. На "Анфийлд" смятат, че е време да се помисли за заместник на египтянина, който имаше страхотен сезон през миналата кампания, но сега изглежда като слабо звено в атаката на отбора.

Ливърпул има интерес към Антоан Семеньо

Семеньо е сред най-атрактивните играчи на поста си във Висшата лига, като привлече интереса на други грандове като Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Според последните информации обаче, Ливърпул може да се превърне във фаворит за неговия подпис. Евентуална сделка за Семеньо може да достигне до 75 милиона паунда - сума, която изглежда съвсем постижима за мърсисайдци, които през лятото похарчиха стотици милиони за нови играчи.

Антоан Семеньо

Трябва да се припомни, че през януари предстои и Купата на африканските нации, където Мохамед Салах ще участва с отбора на Египет, което ще остави Ливърпул без титулярната си опция за десния фланг. Семеньо пък няма да участва в турнира, тъй като Гана не е сред участниците. Това прави привличането му още по-привлекателно. В договора на футболиста на Борнемут има и клауза за освобождаване, включена при подписването на 5-годишния му контракт през юли.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
