Реал Мадрид ще почете своя легенда днес: през 2018 г. ги класира на полуфинал в Шампионска лига

Днес Реал Мадрид приема Ювентус на „Сантиаго Бернабеу“ от 22 ч. Сблъсъкът е от основната фаза на Шампионската лига. А феновете на „белите“ ще почетат легендата на клуба Лукас Васкес, който напусна клуба със свободен трансфер това лято, пише „Марка“. Хореографията е вдъхновена от публикация на юношата на Реал. Снимката, която футболистът споделя през 2017 г., показва как самият той, като дете, подкрепя „кралете“ на „Бернабеу“, вдигайки шал на отбора.

Лукас Васкес спечели дузпата, която прати Реал Мадрид на полуфинал в Шампионската лига през 2018 г.

Привържениците на “лос бланкос” ще я издигнат преди началото на мача с Ювентус. Интересно е, че именно срещу „бианконерите“ Васкес изигра основна роля през 2018 година. Тогава първия 1/4-финален мач Реал спечели с 3:0 като гост, но на реванша в Мадрид „белите“ губеха с 0:3 до самия край на мача. Продълженията бяха на няколко секунди, когато Лукас Васкес падна в наказателното поле. Централният защитник на Юве, Мехди Бенатия, фаулира испанското крило и бе отсъдена спорна дузпа в полза на „кралете“. Кристиано Роналдо се разписа от бялата точка в седмата минута на добавеното време и Реал Мадрид се класира на полуфинал, а след това спечели целия турнир.

Лукас Васкес спечели 23 трофея с Реал Мадрид

Лукас Васкес е в Реал Мадрид от 2007 г. Минава през третия и втория отбор на „белите“, сезон 2014/15 изкара под наем в Еспаньол, а след това беше неизменна част от състава на „кралете“ до самия край на кариерата му в клуба. През последните години той беше един от капитаните на отбора. Крилото изигра 402 мача, вкара 38 гола и даде 73 асистенции за Реал Мадрид. С „белия балет“ Васкес спечели общо 23 трофея, част от които са 5 Шампионски лиги, 4 титли от Ла Лига, 4 Суперкупи на Европа и 5 Световни клубни първенства.

