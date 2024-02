"Групата на смъртта" в Лига на нациите е факт, Англия извади късмет

Група А1 също предначерта интересни сблъсъци. В нея попадат отборите на Хърватия, Португалия, Полша и Шотландия. Намиращият се в криза състав на Германия пък ще трябва да покаже характер при двубоите с Нидерландия, Унгария и Босна и Херцеговина. В последната група от Лига А фаворит е актуалният шампион Испания. "Ла Роха" обаче трябва да премери сили с Дания, Швейцария и Сърбия.

ОЩЕ: Сам срещу вратаря: Пропускът, който лиши Франция от нова световна титла (ВИДЕО)

Мачовете ще се играят през есента на тази година, като първите срещи ще бъдат на 5-7 септември. Следващите мачове са на 8-10 септември, 10-12 октомври, 13-15 октомври, 14-16 ноември и 17-19 ноември. Ясни са и съперниците на България в груповата фаза на Лигата на нациите (подробности четете в линка).

Лига А

Лига В

Лига С:

Лига D:

🏆🇪🇺 Who’s gonna win the Nations League?



Group stages starting in September 2024, Final Four scheduled in June 2025. pic.twitter.com/i1iBr4Wu0N