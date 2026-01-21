Илия Груев разкри какво е да играеш във Висшата лига

Играчът на Лийдс и националния отбор на България Илия Груев-младши даде интересно интервю пред „Sky Sport“. В него халфът говори за това какво е да си футболист от Висшата лига. Сподели за представянето на отбора, колектива и треньора Даниел Фарке. В началото на сезона Груев беше в ролата на резерва за Лийдс, но в последните мачове получи шанс за изява и се затвърди в титулярния състав.

Илия Груев: „Много сме доволни“

Илия започна с представянето на Лийдс: „Много сме доволни от позицията и от спечелените точки, особено в последните мачове“. Според него успехът се дължи както на добрият колектив, така и на треньора. Халфът описа Дниел Фарке като човек, който е с поглед върху голямата картина: „Той се грижи да запазим спокойствие, дори когато нещата вървят“.

„Трябва да си психически силен“

Груев сподели и за това как английският футболист го е развил: „Не е лесно да си търпелив, но знаех, ако продължа да давам всичко от себе си, ще дойде шансът, и тогава трябва да съм готов. Трябва да си психически силен. Това научих най-много.“ Така Илия Груев определи Висшата лига едновременно като голямо предизвикателство и сбъдната мечта. Той нареди английското първенство като „най-доброто в света“ и обясни, че го предпочита пред Бундеслигата, защото „играта изглежда по-динамична“ и предлага „голямо забавление“.

„Винаги съм подчинявал всичко на футбола“

Илия Груев говори за пътя си във футбола и сподели целите си: „Аз съм човек, който иска повече, и знае, че е способен на това. Надявам се да постигна тези цели през следващите години. Винаги съм обичал спорта, откакто играя футбол, и все още го обичам. Надявам се, че ще остане така, защото всичко около него не е лесно. Винаги съм подчинявал всичко на футбола. Без значение какво решение, ставаше дума за футбол.

„Трябва да работиш и да знаеш, че някой ден ще се отплати“

Да бъдеш дисциплиниран, любознателен, да се развиваш, да даваш всичко от себе си, дори когато е имало фази, в които не е било лесно. Отвън изглежда така, сякаш всичко е вървяло стъпка по стъпка и е било супер. Но е имало времена, в които почти не съм играл. Тогава трябва да продължиш да работиш и да знаеш: някой ден ще се отплати. Тези добродетели искам да запазя“.

