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Исторически прецедент: Жена поема контрола на терена на Мондиал'26

16 юни 2026, 13:22 часа 606 прочитания 0 коментара

ФИФА обяви съдийските назначения за първите срещи от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство 2026, като един от най-обсъжданите двубои - Чехия срещу Южна Африка ще бъде ръководен от жена. С това назначение световната футболна централа отбелязва исторически момент, тъй като 39-годишната американска съдийка Тори Пенсо ще стане първата жена главен рефер на мач от Мондиал 2026.

Американката Тори Пенсо получи доверието на ФИФА за сблъсъка между Чехия и Южна Африка

Изборът на Пенсо е поредна стъпка в тенденцията за по-широко участие на жените в съдийството на най-високо ниво. Практиката вече има своята основа от предходни първенства, включително Мондиала в Катар, където Стефани Фрапар влезе в историята като първата жена, ръководила среща на световни финали. Тогава тя отговаряше за двубоя между Германия и Коста Рика от последния кръг на група "E".

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Тори Пенсо

В същия турнир Фрапар бе част и от първото изцяло женско съдийско трио на световно първенство, заедно с Неуза Бак и Карен Диас Медина, което допълнително затвърди мястото на дамите в елитното футболно съдийство.

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ФИФА Световно първенство по футбол 2026
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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