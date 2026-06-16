Исторически прецедент: Жена поема контрола на терена на Мондиал'26

ФИФА обяви съдийските назначения за първите срещи от втория кръг на груповата фаза на Световното първенство 2026, като един от най-обсъжданите двубои - Чехия срещу Южна Африка ще бъде ръководен от жена. С това назначение световната футболна централа отбелязва исторически момент, тъй като 39-годишната американска съдийка Тори Пенсо ще стане първата жена главен рефер на мач от Мондиал 2026.

Американката Тори Пенсо получи доверието на ФИФА за сблъсъка между Чехия и Южна Африка

Изборът на Пенсо е поредна стъпка в тенденцията за по-широко участие на жените в съдийството на най-високо ниво. Практиката вече има своята основа от предходни първенства, включително Мондиала в Катар, където Стефани Фрапар влезе в историята като първата жена, ръководила среща на световни финали. Тогава тя отговаряше за двубоя между Германия и Коста Рика от последния кръг на група "E".

Още: След боя от Швеция: Първата треньорска рокада на Мондиал'26 е факт! Французин ще вади Тунис от дупката!

В същия турнир Фрапар бе част и от първото изцяло женско съдийско трио на световно първенство, заедно с Неуза Бак и Карен Диас Медина, което допълнително затвърди мястото на дамите в елитното футболно съдийство.

Още: Пълни резултати от Световното първенство по футбол 2026 - първата голяма издънка е факт (ОБНОВЕНА)