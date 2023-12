Историческо: Жена бе главен съдия на мач от английската Висша лига (ВИДЕО)

Във фокуса на вниманието обаче бе съдийката, която показа три жълти картона в мача. Ребека Уелч започва да се занимава със съдийство през 2010-а в т.нар. "Неделна лига" в Англия. Тя напуска работата си, за да се отдаде на съдийството, а 13 години по-късно ръководи мач от Висшата лига.

Only two years ago, Rebecca Welch became the first female to referee an #EFL fixture - Harrogate 0-2 Port Vale.



This afternoon - Rebecca is making her Premier League debut as she takes control of #FULBUR.



A terrific reception for the role-model, inspiration and trailblazer… pic.twitter.com/HYjh1DwjBU