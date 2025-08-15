"Три титли са само началото": Ханзи Флик даде смела заявка преди втория си сезон начело на Барселона

Германският специалист Ханс-Дитер Флик говори за очакванията си за втория си сезон като старши треньор на Барселона. Той пое испанския отбор през май 2024 г. Под негово ръководство каталунците спечелиха Ла Лига, Купата и Суперкупата на Испания.

Флик иска да спечели всеки мач с Барселона

„Ще видим как ще мине вторият сезон. Работим много усилено. Качеството на тренировките е това, към което се стремихме. Искаме да продължим в същия дух. Три титли не са краят. Те са началото. Трябва да се подобрим, фокусирани сме върху победата. Става въпрос за спечелване на всеки мач. Справяме се добре, но разбираме трудността на състезанието в Ла Лига. Трябва да дадем всичко от себе си“, заяви Флик пред AS.

Барселона ще изиграе първия си мач от испанското първенство 2025/26 като гост срещу Майорка. Мачът ще се проведе в събота, 16 август, и ще започне в 20:30 часа.

