Пет клуба от Саудитска Арабия се наредиха на опашка за Мохамед Салах

Пет клуба от Саудитска Арабия - Ал-Хилал, Ал-Насър, Ал-Итихад, Ал-Ахли и Ал-Кадисия, проявяват интерес към крилото на английския Ливърпул и египетски национал Мохамед Салах, съобщи „The Telegraph“.
Салах има договор с Ливърпул до лятото на 2027-ма
Салах влезе в конфликт с мениджъра на Ливърпул Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу Интер с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига. Договорът на 33-годишния Салах с Ливърпул е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.
ОЩЕ: Мениджърът на Ливърпул: Не знам дали някога отново ще включа Салах в състава!