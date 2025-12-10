Любопитно:

Пет клуба от Саудитска Арабия се наредиха на опашка за Мохамед Салах

10 декември 2025, 17:19 часа 267 прочитания 0 коментара
Пет клуба от Саудитска Арабия се наредиха на опашка за Мохамед Салах

Пет клуба от Саудитска Арабия - Ал-Хилал, Ал-Насър, Ал-Итихад, Ал-Ахли и Ал-Кадисия, проявяват интерес към крилото на английския Ливърпул и египетски национал Мохамед Салах, съобщи „The Telegraph“.

Салах има договор с Ливърпул до лятото на 2027-ма

Салах влезе в конфликт с мениджъра на Ливърпул Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу Интер с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига. Договорът на 33-годишния Салах с Ливърпул е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.

ОЩЕ: Мениджърът на Ливърпул: Не знам дали някога отново ще включа Салах в състава!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Ливърпул Ал Насър Мохамед Салах Ал Хилал Ал Итихад Ал Ахли Джеда
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес