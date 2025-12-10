Манчестър Юнайтед обмисля да размени "излишен" на "Олд Трафорд" със звезда на Байерн Мюнхен

Феновете на Манчестър Юнайтед остават със смесени емоции към представянето на любимия си тим от началото на сезона. Слабият старт, който постави сериозни въпросителни около бъдещето на треньор Рубен Аморим, беше последван от серия от пет мача без загуба между 4 октомври и 24 ноември, включително победа с 2:1 "Анфийлд". След международната пауза през ноември обаче Юнайтед претърпя разочароваща загуба с 1:0 у дома от Евертън, който игра по-голямата част от мача с 10 души. Въпреки това, "червените дяволи" се възстановиха с победа с 2:1 като гости на Кристъл Палас, преди да се затруднят отново у дома, този път с равенство 1:1 с застрашения от изпадане Уест Хям.

Манчестър Юнайтед може да остане без още един млад талант от школата

Аморим се придържа към формацията 3-4-2-1 въпреки широко разпространената критика през този сезон, докато редица играчи, които не са в благосклонността на треньора, са принудени да гледат от пейката, включително възпитаникът на академията Коби Мейну, който все още не е започнал мач от първенството през този сезон. Въпреки че не го използва, Аморим защитава решението си и факта, че досега през сезона не е пуснал нито един играч от школата в мач от Висшата лига.

Интерес от Германия и Италия

Разбира се, централният полузащитник беше свързван с напускане на Юнайтед през летния трансферен прозорец, като според информациите е бил близо до преминаване под наем в Наполи, преди сделката да бъде блокирана. 20-годишният играч е играл 171 минути в първенството през този сезон и отново е свързван с напускане преди зимния трансферен прозорец следващия месец. По информация на "Team Talk", полузащитникът, който има договор с Юнайтед до юни 2027 г., сега е обект на интерес от страна на Байерн Мюнхен.

Медията твърди, че германският клуб е провел директни разговори с представителите на Мейну, като е изразил силно желание да сключи постоянен договор през януари. Наполи също продължава да проявява интерес към английския национал, като се твърди, че самият Мейну би възобновил сътрудничеството си с Расмус Хойлунгд, който е под наем от Юнайтед, и съотборника си от академията на "червените дяволи" Скот Мактоминей. Но засега Байерн изглежда е фаворит за привличането му.

Байерн разменя опитен играч за Мейну

Макар условията на евентуалната сделка да остават неясни, потенциална размяна може да има смисъл и за двата клуба - въпреки че никой от тях не дава индикации, че това ще се случи в близко бъдеще. С оглед на желанието на Мейну да напусне "Олд Трафорд" и изтичането на договора на халфа на Байерн Леон Горецка следващото лято, би било логично двамата играчи да бъдат включени в някаква размяна. 30-годишният Горецка е обект на интерес от страна на Юнайтед от известно време, като германският национал може да преговаря за предварителен договор с чуждестранни клубове от 1 януари 2026 г.

