Наказаха съдиите, които признаха нередовния гол на Ман Сити срещу Ман Юнайтед

Съдията, отговарящ за системата за видеоарбитраж (ВАР) по време на дербито на Манчестър - Мат Донахю, не беше избран да реферира в предстоящия кръг от Висшата лига на Англия през уикенда. Това се случва след спорния момент, в който беше отсъдено попадение на Ерлинг Холанд в полза на Манчестър Сити, с което "гражданите" спечелиха гостуването си на Манчестър Юнайтед, въпреки че в ситуацията имаше засада на полузащитника на Сити - Енцо Фернандес.

Очаква се съдиите да не бъдат избирани до паузата за национални отбори

Решението на терен от Майкъл Оливър първоначално беше да отмени гола заради нечиста позиция на халфа, но след проверка с ВАР, той беше посъветван да промени първоначалното си отсъждане. Асистентът на Донахю - Блейк Антробъс, също няма да съдийства в предстоящия кръг, след като беше установено, че ВАР-арбитрите са допуснали грешка при решението за победния гол на Холанд. Решението беше взето от шефа на съдиите на Острова - Хауърд Уеб и неговия екип, като нито Донахю, нито Антробъс не се очаква да се завърнат преди паузата за международните отбори в края на месеца.

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Манчестър Сити остава безгрешен във Висшата лига

С победата си над Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити остана безгрешен във Висшата лига. "Гражданите" са на второ място в елита на Англия, като пред тях е само Арсенал със същия брой точки, същия брой отбелязани голове, но едно по-малко допуснато попадение. А Манчестър Юнайтед остава на 13-а позиция с 4 точки от 4 мача - 1 победа, 1 равенство и 2 загуби.

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