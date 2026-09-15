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Талант на Реал Мадрид счупи един от най-впечатляващите рекорди на Лионел Меси

15 септември 2026, 12:15 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Талант на Реал Мадрид счупи един от най-впечатляващите рекорди на Лионел Меси

Талантливият играч на Реал Мадрид Франко Мастантуоно, който играе под наем във Фиорентина, подобри един от най-впечатляващите рекорди на Лионел Меси. Той се превърна в най-младия аржентинец, отбелязал хеттрик в Топ 5 първенствата, след като допринесе за победата на "виолетовите" с 4:2 над Венеция. Той вкара три гола, с което даде старт на победната кампания на отбора си в Серия А и вписа името си в историята.

Аржентински талант подобри рекорд на Меси

По този начин той изпревари Меси като най-младия аржентинец, отбелязал хеттрик в петте най-силни първенства в Европа. Мастантуоно постигна това историческо постижение на едва 19 години и 28 дни. Той е с невероятните 231 дни по-млад от Меси, когато той отбеляза първия си хеттрик за Барселона. Легендарният № 10 постигна своя прочут успех срещу Реал Мадрид през март 2007 година.

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Героичните действия на тийнейджъра бяха крайно необходими, след като Акор Адамс изведе Венеция напред в 22-рата минута. Мастантуоно отговори блестящо, отбелязвайки два гола само за една минута и 38 секунди. Той затвърди хеттрика си шест минути преди края на мача, като вече беше станал най-младият играч на Фиорентина, отбелязал повече от един гол в един мач. Това представяне бележи дългоочакваното завръщане към добрата форма за играч, считан за един от най-големите таланти в световния футбол.

Франко Мастантуоно

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Мастантуоно изгря на голямата сцената, дебютирайки за първия отбор на Ривър Плейт едва на 16 години. През лятото на 2025 година Реал Мадрид спечели надпреварата с Пари Сен Жермен за подписа му, предлагайки на младежа шестгодишен договор. Същия месец той стана и най-младият играч, представлявал националния отбор на Аржентина. Въпреки това крилото изпита трудности през първия си сезон в Испания и не успя да се наложи на "Бернабеу". През миналия сезон той отбеляза едва три гола в 35 мача за Мадрид п резултат, който вече е повторил само в пет мача за Фиорентина във всички турнири.

Трудният дебютен сезон в Европа в крайна сметка коства на Мастантуоно мястото в състава на Аржентина за Световното първенство. Сега преотстъпването му под наем за целия сезон в Италия му предлага идеалната възможност да възстанови самочувствието си и да намери отново най-добрата си форма.

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Лионел Меси Фиорентина Франко Мастантуоно
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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