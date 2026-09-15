"Не е лесно да откажеш на Реал Мадрид": Новата звезда на Барселона призна за разговор с Моуриньо

Бившият полузащитник на Манчестър Сити Родри най-накрая разкри истинската причина, поради която това лято реши да подпише с Барселона, а не с Реал Мадрид. Както е известно, испанецът замени "Етихад" с "Камп Ноу" за трансферна сума в размер на 65 милиона евро. Откакто пристигна в родината си, 30-годишният футболист е записал пет участия, като помогна на отбора на Ханьи Флик да направи перфектен старт на сезона. Досега изглежда, че Родри е взел правилното решение, като е избрал да се присъедини към Барса вместо към вечния съперник Реал Мадрид, който също се бореше за привличането на световния шампион през лятото.

Защо Родри подписа с Барселона, а не с Реал Мадрид

Първоначално не беше ясно защо Родри е избрал Барса, но сега той даде откровено и честно интервю за испанското издание "Mundo Deportivo", в което обясни истинската причина за решението си. Той ясно посочи, че решението му се основава на спортни причини и на преценката му къде би могъл да спечели най-много трофеи. Той призна, че не е лесно да откажеш на "кралския" клуб и разкри, че дори старши треньорът Жозе Моуриньо се е опитал да го убеди да премина в столицата.

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"Това изобщо не беше лесно решение. Да откажеш на Реал Мадрид не е лесно, особено след като се отнасяха с мен изключително добре. В крайна сметка лидерските качества на Деко и Ханзи ме убедиха. Винаги съм основавал решенията си на спортни съображения - на това къде смятам, че ще мога да печеля, да бъда щастлив и, преди всичко, да се развивам като играч. Именно затова избрах Барса - също и заради поколението играчи, с което разполагат, и това, което Ханзи е в състояние да изгради", каза Родри, след което разкри, че Моуриньо ясно е изразил желанието си да го привлече в Реал. Испанецът обясни, че се е обадил на португалския треньор, за да му благодари за проявения интерес, след като в крайна сметка е решил да се присъедини към Барса.

Родри за разговора с Моуриньо:

"Не мисля, че е уместно да разкривам частен разговор, но той ясно изрази желанието си да дойда и това, с което бих могъл да допринеса за отбора", продължи полузащитникът. "Взаимодействието беше много добро. Когато взех решението си, също му се обадих, за да му благодаря за интереса и за начина, по който се отнасяше към мен. Мисля, че е фантастичен треньор. Показал съм му какво струвам навсякъде, където е бил по време на успешните си периоди, а Реал Мадрид ще бъде труден съперник в това първенство."

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