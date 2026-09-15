Илия Груев близо до завръщане: "Работиш много сам, това чувство много ми липсваше"

Футболист №1 на България Илия Груев изкара няколко месеца извън терените заради сериозна контузия, но най-накрая е близо до своето завръщане на терена. Той записа минути със състава до 21 години на неговия Лийдс Юнайтед, като дори даде асистенция при завръщането си. След края на срещата Илия Груев говори пред клубната телевизия на Лийдс и сподели, че трудната част от възстановяването му е минала.

Илия Груев: "Работиш много сам, прекарваш часове наред"

Ето какво каза Илия Груев: "Наистина много ми хареса. Обичам да играя футбол и възможността да се завърна на терена след тази контузия е най-хубавото нещо за един футболист - да бъда здрав и да се чувствам добре. Мисля, че винаги изглежда малко по-лесно, когато виждаш само как играчът се завръща, но по отношение на рехабилитацията, понякога е труден период. Работиш много сам, прекарваш часове наред на тренировъчната база, защото имаш цел да се върнеш възможно най-бързо.

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"Това чувство много ми липсваше"

За съжаление, тези контузии са част от бизнеса и е тежко, но сега трудната част отмина и мога да правя това, което обичам най-много. Това чувство много ми липсваше и съм доста оптимистичен, че скоро ще се завърна напълно. Така че, да, наистина очаквам с нетърпение тази част от сезона и целия сезон". Илия Груев говори и за младите таланти на Лийдс, с които игра: "Познавам някои от тях, разбира се, и от тренировките с първия отбор, и знам на какво са способни. Мисля, че имаме добри играчи и днес също ми хареса да играя с тях".

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