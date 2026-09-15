Кабинетът "Радев":

Съперник на ЦСКА в Европа се подсили със защитник от първенеца в Италия

15 септември 2026, 12:40 часа 717 прочитания 0 коментара

ЦСКА се класира за основната фаза на Лигата на конференциите, след като стугна до полейофа за влизане в Лига Европа, но загуби от ОФИ Крит. Така "червените" ще играят в третия по сила европейски клубен турнир, а един от съперниците им там ще бъде гръцкия Панатинайкос. По пътя си към основната фаза, "детелините" отстраниха друг български отбор - ЦСКА 1948. А сега Панатинайкос се подсили със защитник от италианския Рома.

Панатинайкос взе защитник от Рома

Панатинайкос подисили защитата си с бранителя Анас Салах-Един. Той идва от италианския Рома и ще остане в гръцкия тим под наем до края на сезона. Сделката беше сключена през последните часове, а "детелините" ще имат възможност да откупят защитника след изтичането на наема. Салах-Един прекара последните няколко дни в Гърция, като дори гледа двубоя на Панатинайкос среще Панетоликос. За новия си отбор той ще се състезава с номер 5. А през миналия сезон Салах-Един игра в нидерландския ПСВ Айндховен, където записа 24 мача.

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ЦСКА ще играе в Панатинайкос на 5 ноември

Панатинайкос ще бъде домакин на ЦСКА в третия кръг на основната фаза на Лигата на нациите. Двубоят ще се проведе на 5 ноември от 22:00 ч. В момента "детелините" оглавяват класирането в гръцката Суперлига, като записаха 4 победи в първите си 4 мача от началото на новия сезон. А останалите съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите са Монако, Нордселанд, Трабзонспор, КуПС и Тун.

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ЦСКА Рома Панатинайкос Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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