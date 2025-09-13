Груев остана на пейката и на Лийдс - късен гол попари "пауните" във Висшата лига (резултати)

Националът на България Илия Груев отново остана резерва - този път на клубно ниво. След като миналата седмица халфът бе оставен на пейката от Илиан Илиев в двубоя срещу Грузия, сега Груев бе оставен резерва и за Лийдс. За разлика от мача с Грузия обаче, когато Илия записа минути като резерва, сега той въобще не се появи на терена при загубата на неговия отбор с 0:1 от Фулъм след късен гол на "Крейвън Котидж".

Груев за пръв път не записа минути във Висшата лига

Фулъм се наложи в срещата от четвъртия кръг на Висшата лига след автогол на Габриел Гудмундсон в 94-ата минута. Иначе срещата бе равностойна, като и двата тима можеха да откраднат трите точки. В крайна сметка обаче Лийдс претърпя втората си загуба през сезона след тежкото поражение от Арсенал, а за пръв път Груев не записа минути, след като се появи като резерва срещу Евертън и изигра пълни 90 минути срещу Арсенал и Нюкасъл.

Резултати от четвъртия кръг на Висшата лига

Арсенал 3:0 Нотингам

Борнемут 2:1 Брайтън

Евертън 0:0 Астън Вила

Кристъл Палас 0:0 Съндърланд

Нюкасъл 1:0 Уулвърхямптън

Фулъм 1:0 Лийдс