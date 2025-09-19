Жозе Моуриньо с остър коментар за бившия си отбор: „Фенербахче не беше на моето ниво“

Жозе Моуриньо беше уволнен от позицията си на старши треньор на Фенербахче преди месец, но той не остана без работа за дълго време. „Специалният“ вече е начело на Бенфика – клуба, който даде началото на мениджърската кариера на португалеца преди 25 години. Бившият наставник на „жълтите канарчета“ даде интервю пред португалското издание A Bola, в което направи някои остри коментари по адрес на поредния клуб, който го освободи.

Моуриньо твърди, че треньорството му в Турция е било грешка

„Кариерата ми досега е богата; бил съм треньор на най-големите клубове в света, в различни държави. Направих грешно решение, но не съжалявам за нищо, защото да съжаляваш за нещо, което вече се е случило не ти помага в живота. Въпреки това знанието за това, което направихме добре и това, което беше погрешно, съществува. Направих грешка да се присъединя към Фенербахче – преживяването не беше на моето културно ниво, не беше и на моето футболно ниво, въобще не беше моето ниво. Разбира се, дадох всичко от себе си до последния миг. Накрая трябваше да страдам, както Бруно Лаже страда сега, защото никой не обича да си тръгва. Да съм треньор на Бенфика означава да се върна на нивото си, а моето ниво е да съм наставник на най-големите клубове в света.“, започна бившият треньор на Порто, Интер, Челси, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед и Рома.

ОЩЕ: Да му мислят Челси и Реал Мадрид: Жозе Моуриньо се завърна в Шампионска лига!

„Специалният“ смята, че щабът на Фенербахче не го е подкрепил достатъчно

Португалският специалист беше изгонен от Фенербахче след провала на клуба при класирането за Шампионска лига. „Жълтите канарчета“ бяха елиминирани именно от Бенфика. Моуриньо оправда неуспеха си, като изпрати критики към трансферната дейност на бившия си турски клуб.

„В бившия ми клуб нещата бяха лесни. Исках да играя с четворка в защита, но клубът привлече петима на следващия ден от напускането ми. Докато бях там, беше невъзможно да се играе с четирима защитници, когато тимът имаше седем централни бранителя и само едно крило. Аз умея да се адаптирам към това, което ми е предоставено. Похвалих състава на Бенфика и бих го направил отново. Ако някой ме пита дали съм опитвал да играя с думи и емоции, за да отпусна напрежението върху играчите ми и да го преместя някъде другаде, разбира се, че да. Няма да върна нито една от думите ми, когато споменах, че ръководството на Бенфика е свършило добра работа на трансферния прозорец, изпълвайки отбора с потенциал, който може би липсваше през миналия сезон. Както казах вчера, аз съм по-добър, но не съм добър пример за феърплей – когато губя си хапя пръстите. Не ми беше лесно да поздравя Бенфика и Бруно, но те напълно го заслужиха, ясно ми е какво се случи.“, добави „Специалният“.

ОЩЕ: Фенербахче плаща огромно обезщетение на Моуриньо, Специалния натрупа над 100 милиона евро от компенсации

Какво следва за Бенфика и португалския експерт?

„Орлите“ започнаха добре сезона в португалското първенство с 3 победи и 1 равенство от 4 мача. Бенфика два пъти подред завърши на второ място, като последно спечели шампионата през сезон 2022-2023. Задачата на Моуриньо ще бъде да върне тима на върха в Португалия, както и да поправи допуснатата грешка в Шампионска лига. В първия кръг отборът поведе с 2:0 срещу азербайджанския Карабах, но допусна обрат и загуби домакинството си с 2:3.