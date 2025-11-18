Карим Бензема няма намерение да спира с футбола, открехна вратата за завръщане в Реал Мадрид

Карим Бензема отхвърли възможността да спре с футбола в края на този сезон. 37-годишният футболист в момента играе за саудитския Ал Итихад, като договорът му с клуба изтича през лятото на идната година. Но той призна, че има оферти от Европа, като не изключи варианта да се завърне в Реал Мадрид заради президента на „кралете“ Флорентино Перес.
"Ако Флорентино Перес все още е там, мога да се завърна"
🚨🤍 Karim Benzema: “Possible Real Madrid return? If Florentino is still there, it could happen. I could never say to to Pérez”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025
“I’m a Madridista. I feel it in my soul. Madrid is still my city. We’ll see what happens”, told @diarioas. pic.twitter.com/ho7jDBSISO
„За момента съм много щастлив тук. Все още не мога да кажа дали ще остана или ще си тръгна - зависи от много неща. През декември навършвам 38 години. Мога да играя още две години, физически се чувствам добре. Относно Реал? Ако Флорентино Перес все още е там, мога да се завърна в клуба. Аз съм фен на Реал Мадрид, усещам го в душата си. Ще видим какво ще се случи, ако той все още е там“, каза бившият френски национал за Diario AS.
Бензема има 354 гола в 648 срещи за Реал между 2009 и 2023, преди да премине в Ал Итихад, където е с 46 попадения в 75 мача.
