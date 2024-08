Килиан Мбапе иска внушителна сума от ПСЖ, потърси УЕФА

Суперзвездата на световния футбол Килиан Мбапе иска 55 милиона евро от бившия си клуб Пари Сен Жермен. Нападателят претендира, че няколко месечни заплати и различни бонуси не са му изплатени от "принцовете". По казуса новият лидер на Реал Мадрид се е обърнал към УЕФА.

Информацията съобщи вестник Le Monde. В доклада се казва, че сумата е свързана с неизплатени месечни заплати за април, май и юни, последната трета от плащането на бонус за последното продължаване на договора на Мбапе и „етичен бонус“.

Футболистът вече се е свързал с правната комисия на асоциацията на френската лига и с европейския футболен управляващ орган УЕФА по въпроса. Той се подвизава за ПСЖ в продължение на седем години, но напусна клуба преди около два месеца, за да се присъедини към Реал Мадрид.

