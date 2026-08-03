Падението на "малкия магьосник": Турци искат един от най-големите бразилски (провалени) таланти

Годината е 2017 година, а "Анфийлд" е огрян от магията на "малкия магьосник". Всички искат да се докоснат до този бразилец, но сякаш съдбата му вече е предопределена - той да подпише с Барселона, за да играе рамо до рамо с Лионел Меси и да запълни дупката, оставена от сънародника си Неймар. Когато Филипе Коутиньо напусна Ливърпул и премина на "Камп Ноу" в началото на 2018 година, изглеждаше, че всички са доволни. Играчът получи шанса да сбъдва най-съкровените си мечти на върха на футбола, Барселона придоби играч в разцвета на силите си - изключително талантлив техник, който можеше да се учи от Андрес Иниеста и впоследствие да поеме ролята му на организатор в средата на терена. А Ливърпул получи 135 милиона евро.

В кой момент се обърка всичко за Филипе Коутиньо?

Оказва се, обаче, че тревата не винаги е по-зелена от другата страна. На пръв поглед Коутиньо и Барселона изглеждаха като идеалната комбинация. Технически надарен и креативен футболист, който се присъединява към клуб, който цени това повече от всеки друг? Какво би могло да се обърка? Оказа се, че много неща. Бразилецът напълно разочарова на испанска земя, като така и не успя да се наложи в състава. Като се има предвид, че той беше и все още е третият най-скъп играч в историята на футбола, престоят му на "Камп Ноу" може да се счете само за грандиозен провал. В крайна сметка той бе пратен под наем в Байерн Мюнхен.

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Преходът му в Германия изненада мнозина. Той бе сред основните играчи на Ханзи Флик в сезон, завършил с 6 трофея, включително триумф в Шампионска лига, след като на 1/4-финалите победи Барселона с 8:2, а Коутиньо отбеляза две от попаденията. Въпреки това баварците решиха да не се възползват от опцията за окончателно привличане през това лято. Вместо това Коутиньо се върна на "Камп Ноу". След като се завърна в Барселона, той продължи да не успява да поддържа добра физическа форма, като се мъчеше да си осигури титулярно място през сезон 2020/21, в който записа едва 14 участия във всички турнири. Подобна беше ситуацията и през следващата кампания, а към януари каталунците бяха готови да се откажат от него завинаги.

От Ливърпул и Барселона до Катар и Бразилия

Обаждане от Стивън Джерард го убеди да се върне във Висшата лига. Астън Вила, разбира се, не беше клуб, за който Коутиньо някога си е представял, че ще играе, камо ли на 29 години, но присъствието на Джерард и шансът да съживи кариерата си в лига, в която преди това бе процъфтявал, надделяха и той премина под наем. Впоследствие подписа за постоянно, но така и не успя да докаже, че има с какво да допринесе за отбора, особено след уволнението на Джерард. Трансферът в Ал Духиал вероятно говореше достатъчно какво се случва с един от най-перспективните бразилски играчи родени някога.

След като и в Катар не успя да се наложи, "малкият магьосник", загубил магията си, се върна в родината си и клуба, в който израсна - Вашку да Гама. В края на февруари обаче той напусна и оттогава е без отбор. Сега на 34-годишна възраст, Коутиньо е спряган за трансфер в турската Суперлига. Новакът в местния елит Чорум води преговори с халфа, съобщи журналистът Фикрет Гюл. На този етап вече мнозина се чудят защо Коутиньо продължава да играе, но от Чорум се надяват той да пази поне малко от магията си в джоба и да я покаже в точния момент за един добър старт на отбора в елита.

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