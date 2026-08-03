Помощ за една млада майка

Милена Иванова е майка на две деца и води тежка битка с рака и се бори не само за живота си, а за шанса да остане до тях и да ги види как порастват. До скоро нейният живот е като на всяка майка - грижи, работа, умора, смях, планове за бъдещето и мечти да гледа как децата ѝ растат. Докато един ден силни болки в кръста не промениха всичко.

Диагнозата

След множество изследвания става ясно, че Милена има карцином на маточната шийка. Младата жена преминава през лъчетерапия и химиотерапия с надеждата, че ще се пребори. Изтърпява болка, страх и изтощение, защото вярва, че всичко това ще свърши и отново ще прегръща децата си спокойно. Но скоро става ясно, че възможностите за лечение в България са ограничени и шансът от предложената имунотерапия е много малък. Затова семейството търси шанс в Турция.

Изследвания

От болницата назначават спешни изследвания и консултации със специалисти, след които ще стане ясно дали Милена може да бъде оперирана. Самата операция е на стойност 22 500 евро, а ако тя не е възможна, лекарите ще търсят други терапии, които могат да ѝ помогнат.

Сумата

"За да замина и да започна първоначалните прегледи, са необходими 5000 евро - сума, която не можем да съберем сами. Затова се обръщам към вас с молба за помощ. Искам да живея. Искам да бъда до децата си. Искам да ги видя как порастват, да ги прегръщам, да чувам смеха им и да остана тяхната майка. Моля ви, помогнете ми да продължа тази битка.", призовава майката.

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