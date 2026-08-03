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Проблемът с водата в македонския град Гостивар: Над 80 души потърсиха лекар

03 август 2026, 17:32 часа 519 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Проблемът с водата в македонския град Гостивар: Над 80 души потърсиха лекар

Водата в македонския град Гостивар все още не е безопасна за пиене и употреба, защото съдържа бактерии, опасни за човешкото здраве, предаде македонската медия "Независен", позовавайки се на директора на Дирекцията за защита и спасяване Стоянче Ангелов. В питейната вода се наблюдава наличие на Pseudomonas aeruginosa. Тези бактерии правят водата микробиологично неизправна и небезопасна за консумация, тъй като са опасни за здравето, особено за хора със слаб имунитет.

Те причиняват кожни, очни и ушни инфекции. Могат да доведат до инфекции на пикочните пътища и белите дробове при чувствителни хора. Те са силно устойчиви на много често срещани лекарства и антибиотици, добавя Ангелов.

Според доклад на Министерството на здравеопазването, през вчерашния ден още 84 граждани са потърсили помощ в болницата в Гостивар. ОЩЕ: Екстремно ниво на бактерии във водата: Ясна е причината за епидемията в Северна Македония

Вода за Гостивар

Днес за нуждите на Гостивар са наети три цистерни с питейна и техническа вода. -Един от ТППЕ Гостивар, един от „Бехтел и Енка“ и един от Боговине. Досега са изпратени два пъти на граждани и е планирано до довечера да бъдат изпратени на още два кръга. Разпределението се извършва в тясна координация с Общинския щаб за защита и подпомагане на община Гостивар – казва Ангелов. Властите обявиха, че до края на седмицата жителите на Горстивар ще имат чиста питейна вода, но тук, в началото на тази седмица, водата им се доставя с цистерни. ОЩЕ: Заради хиляди с проблеми: В Северна Македония разследват отравяне на водоснабдяването

 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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