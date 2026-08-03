Арсенал или Реал Мадрид: Артета и Моуриньо убеждават Винисиус Жуниор

През послендите дни един трансферен слух разтърси световни футбол. Според все повече източници, Винисиус Жуниор се приближава до това да премине от Реал Мадрид в Арсенал. Причината? Реал Мадрид не удовлетворява финансовите изисквания на бразилеца, докато Арсенал е готов да го направи най-скъпоплатения футболист в историята си, като му даде 400 000 паунда на седмица. Според авторитетното издание "Ас", Винисиус вече е говорил с Микел Артета и му предстои разговор с Жозе Моурино. Именно от него зависи и бъдещето на звездата.

Микел Артета е убеждавал Винисиус Жуниор

Според източника, Микел Артета лично е говорил с Винисиус Жуниор. В разговора, който са провели испанският специалист е убедил бразилската суперзвезда, че от следващия сезон отборът ще бъде изграден изцяло около него. В Реал Мадрид това няма как да бъде гарантирано на бразилеца, тъй като там играят още звезди от ранга му - Килиан Мбапе, Джуд Белингам и други. Винисиус Жуниор е разбрал точно какво иска да му каже Артета. Но бъдещето му ще се реши, след като се завърне на "Сантиаго Бернабеу" от почивката си.

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Винисиус ще говори с Жозе Моуриньо

Очаква се Винисиус Жуниор да бъде обратно на базата на Реал Мадрид в следващите чаосве. Там го чака много важен разговор с новия мениджър на "кралете" Жозе Моуриньо. Освен финансовия аспект на сделката, за Винисиус е много важно каква роля ще изпълнява в Реал Мадрид, за да реши дали иска да остане. Моуриньо ще му обясни именно това - какви планове има за него, как ще го използва и каква роля ще изпълнява Винисиус Жуниор в играта на "кралете".

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