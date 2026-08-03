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Ливърпул вади 100 милиона за заместника на Мохамед Салах

03 август 2026, 17:28 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливърпул вади 100 милиона за заместника на Мохамед Салах

След края на миналия сезон Ливърпул загуби най-голямата си звезда през последните почти 10 години. Мохамед Салах обяви, че ще напусне клуба и въпреки че самият той все още не е намерил следващата си дестинация, Ливърпул работи усилено по привличането на нови крила. Слуховете пращаха Ян Диоманде на "Анфийлд", но след това ПСЖ и Реал Мадрид вдигнаха много финансовата летва. Впоследствие Ливърпул се насочи към по-опитен футболист, именно от състава на парижани - Брадли Баркола. А двата клуба вече преговарят за трансферна сума.

Брадли Баркола е приоритет за Ливърпул

От доста време се знаеше, че Брадли Баркола е в списъка с трансферни желания на Ливърпул. Не беше ясно дали "червените" ще го искат на всяка цена, но след пропадането на трансфера на Ян Диоманде, те се насочиха към французина. Според италианския журналист Фабрицио Романо, "червените" вече са започнали преговори с ПСЖ за трансферната сума за крилото. Информацията сочи още, че самият Баркола също иска да премине на "Анфийлд".

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ПСЖ иска повече от 100 милиона за Баркола

Романо твърди, че от Ливърпул са започнали преговорите, като са предложили трансферна сума около 100 милиона евро. Това е много далече от 150-те милиона евро, които от ПСЖ искат за крилото, но разговорите между двата клуба ще продължат. През миналия сезон Брадли Баркола изигра 49 мача за ПСЖ, в които вкара 13 гола и даде 7 асистенции. Договорът му с парижани е до лятото на 2029 г. 

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Ливърпул ПСЖ Летен трансферен прозорец Брадли Баркола
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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