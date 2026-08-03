Ливърпул вади 100 милиона за заместника на Мохамед Салах

След края на миналия сезон Ливърпул загуби най-голямата си звезда през последните почти 10 години. Мохамед Салах обяви, че ще напусне клуба и въпреки че самият той все още не е намерил следващата си дестинация, Ливърпул работи усилено по привличането на нови крила. Слуховете пращаха Ян Диоманде на "Анфийлд", но след това ПСЖ и Реал Мадрид вдигнаха много финансовата летва. Впоследствие Ливърпул се насочи към по-опитен футболист, именно от състава на парижани - Брадли Баркола. А двата клуба вече преговарят за трансферна сума.
Брадли Баркола е приоритет за Ливърпул
От доста време се знаеше, че Брадли Баркола е в списъка с трансферни желания на Ливърпул. Не беше ясно дали "червените" ще го искат на всяка цена, но след пропадането на трансфера на Ян Диоманде, те се насочиха към французина. Според италианския журналист Фабрицио Романо, "червените" вече са започнали преговори с ПСЖ за трансферната сума за крилото. Информацията сочи още, че самият Баркола също иска да премине на "Анфийлд".
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🚨🔴 Understand official club to club talks between Liverpool and Paris Saint-Germain for Bradley Barcola have started.#LFC indicated initial bid value over €100m, still far from PSG requests — but talks are on.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
Barcola wants Liverpool, as exclusively revealed since May. pic.twitter.com/0AnsWpuklP
ПСЖ иска повече от 100 милиона за Баркола
Романо твърди, че от Ливърпул са започнали преговорите, като са предложили трансферна сума около 100 милиона евро. Това е много далече от 150-те милиона евро, които от ПСЖ искат за крилото, но разговорите между двата клуба ще продължат. През миналия сезон Брадли Баркола изигра 49 мача за ПСЖ, в които вкара 13 гола и даде 7 асистенции. Договорът му с парижани е до лятото на 2029 г.
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