Мъри Стоилов посочи фаворита в мача Левски - Кайрат

Бившият треньор на Левски - Станимир Стоилов, коментира предстоящия мач на тима с казахстанския Кайрат. Двата отбора се срещат в трети предварителен кръг на Шампионска лига - турнирът, за който единствено Стоилов досега успя да класира "сините" преди доста години.

Мъри познава добре футбола там

Опитният наставник, който в момента води турския Гьозтепе, има солиден опит в Казахстан, където води Астана и бе национален селекционер на страната.

"Това ще бъде труден мач и за двата отбора. Левски е силен отбор и аз им симпатизирам. Вярвам и мисля, че Левски ще продължи да се бори", заяви Мъри, цитиран от KazFootball.kz.

Сблъсъкът започва утре

Първият сблъсък между Левски и Кайрат ще бъде в утрешния ден в София. Реваншът е на 11 август в Туркестан. Победителят в двата мача ще играе плейоф за влизане в групите на най-силния европейски клубен турнир.