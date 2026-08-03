"Началото на края за Инфантино": Държавите започнаха да оттеглят подкрепата си една по една

Футболната федерация на Уелс стана първата от четирите нации на Обединеното кралство, която оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за продължаване на мандата му като президент на ФИФА. Това се случи вследствие на загубата на доверие у швейцареца, породена от идеята му за продажба на дялове от турнирите на организацията на частни инвеститори, който вече е отменен. Доходоносният план на Инфантино предизвика световна вълна от протести, като европейската футболна федерация УЕФА заплаши да бойкотира всички турнири на ФИФА, включително Световното първенство.

Уелс оттегли подкрепата си от Инфантино

УЕФА и КОНКАКАФ, която отговаря за футбола в Северна и Централна Америка и Карибите, публикуваха изявления, в които критикуваха ръководството на световната футболна федерация след решението на Инфантино да оттегли плана. И в позициите на двете асоциации се посочва, че вече нямат доверие на настоящото ръководство и искат преразглеждане на управлението. Уелс е сред първите държави в света, които публично се обявиха против кандидатурата на Инфантино. Първо това го направиха от Финландия.

ОЩЕ: Натискът срещу Инфантино расте! Има 3 варианта да бъде отстранен от президентския пост във ФИФА

"Неотдавнашните провали в доброто управление, процесите, лидерството, ценностите, управлението на заинтересованите страни, комуникациите и здравата преценка ни доведоха до положение, в което г-н Инфантино загуби доверието на Уелската федерация да остане начело на световния футбол. Неспособността да се поставят на първо място най-добрите интереси на футбола е провал, който не можем да приемем", написаха "драконите".

ФА е следващата

Очаква се съвсем скоро Английската футболна асоциация да последва примера. В знаково развитие на събитията ФА ще изпрати писмо до ФИФА, в което ще потвърди, че вече не подкрепя Инфантино за четвърти мандат начело на организацията, въпреки че преди това беше изразила подкрепата си. Очаква се още европейски страни да направят същото в опит да го принудят да подаде оставка.

ОЩЕ: Директор в БФС: Не сме обсъждали позицията на Инфантино за продажба на Световното