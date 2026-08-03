Шефът на Формула 2 засипа с похвали Никола Цолов и определи шансовете му за титлата

Представянето на Никола Цолов привлича вниманието на целия свят на моторните спортове. Българският пилот несъмнено е голямата звезда на Формула 2 от началото на сезона. Той се представя безапелационно всеки път, в който стъпи на пистата, като има шест победи - четири в основните състезания и две в спринтовите надпревари, в първите девет кръга. Цолов е лидер в класирането при пилотите със своите 167 точки, което е с 20 повече от втория Габриеле Мини и още две пред третия Рафаел Камара.

Похвали за Никола Цолов от шефа на Формула 2

Преднината му в класирането го поставя в отлична позиция за следващите състезания и като цяло до края на сезона. В момента пилотите от Формула 2 са в лятна пауза. Шефът на серията Бруно Мишел използва момента, за да направи равносметка на първата част от кампанията. Той засипа с похвали Българския лъв и бе категоричен, че именно той е основният фаворит за титлата. Мишел все пак не подценява шансовете на Мини и Камара.

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Ето какво каза Мишел:

"Никола Цолов винаги е там. На "Спа" той лимитира щетите, но пак бе в челото и определено е пилотът, който трябва да бъде победен и задава темпото в шампионата. Много и силен, отдаден и разбира добре колата, което се вижда от карането му на различните писти", заяви Мишел в интервю пред официалния сайт на Формула 2. "Удоволствие е да го гледаш как се състезава и аз не съм изненадан, че води в класирането. Все пак конкурентите му не са толкова далеч. Рафа Камара спечели няколко полпозиции, но има само 2 победи през сезона. Мини е постоянен, но двамата с Камара са наясно, че Цолов е човекът, когото трябва да победят. Борбата ще е между тези трима пилоти и вярвам, че ще е до края на сезона."

"До края има доста време и много точки. Ноел Леон направи страхотно състезание в Будапеща и като цяло Кампос отново се представиха наистина много силно. Предстои обаче да видим какво ще стане, а следващият състезателен уикенд на Монца определено ще бъде специален", добави още Мишел. Формула 2 ще се завърне с Гран При на Италия. Състезанието на емблематичната писта "Монца" ще се проведе между 4 и 6 септември.

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