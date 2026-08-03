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Заради ниското ниво на Дунав: Енергийният министър със спешна среща в АЕЦ "Козлодуй"

03 август 2026, 17:55 часа 314 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради ниското ниво на Дунав: Енергийният министър със спешна среща в АЕЦ "Козлодуй"

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще проведе утре, 4 август 2026 г., работно посещение в АЕЦ „Козлодуй“ с участието на експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, влиянието на ниското ниво на река Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерство на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система.

Около 14:00 часа е предвиден брифинг за представителите на медиите.

Ниските нива на Дунав

Припомняме, че хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена към днешна дата вследствие на трайно ниските водни нива, съобщиха Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". Водното ниво при Русе е минус 92 см, което е спад с 1 см за последните 24 часа. За последното денонощие няма информация за заседнали във фарватера плавателни съдове или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав. Във връзка с рекордно ниското за последните десетилетия равнище на река Дунав Министерството на енергетиката информира, че се подава постоянно вода за охлаждане на парата в кондензаторите в неядрената част на двата реактора на АЕЦ "Козлодуй" от собствена брегова станция, изградена в дълбок залив на реката. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. ОЩЕ: Нивото на р. Дунав спадна още, как работят АЕЦ по течението

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БЕХ АЕЦ Козлодуй река Дунав Ива Петрова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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