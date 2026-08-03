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Радост в Аржентина: Меси не мисли да спира с националния отбор, готви се за един последен танц!

03 август 2026, 12:09 часа 849 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Радост в Аржентина: Меси не мисли да спира с националния отбор, готви се за един последен танц!

Суперзвездата на световния футбол Лионел Меси няма намерение да слага край на кариерата си с националния отбор на Аржентина. Това твърдят източници, близки до футболиста. Според информацията 39-годишният нападател възнамерява да остане част от състава на „гаучосите“ поне още две години, въпреки спекулациите, че след финала на Мондиал 2026 може да се оттегли от международния футбол.

Очаква се Меси да играе на Копа Америка през 2028-ма

Ако тези информации се потвърдят, Меси ще бъде на разположение на Аржентина и за Копа Америка през 2028 година, след което се очаква окончателно да приключи впечатляващата си кариера с националния тим. До момента аржентинецът е постигнал всичко на международната сцена, като спечели световната титла, два трофея от Копа Америка и Финалисима, затвърждавайки мястото си сред най-великите футболисти в историята.

Засега няма официално потвърждение нито от самия Меси, нито от Аржентинската футболна асоциация.

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Лионел Меси Аржентина отбор Копа Америка
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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