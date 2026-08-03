Радост в Аржентина: Меси не мисли да спира с националния отбор, готви се за един последен танц!

Суперзвездата на световния футбол Лионел Меси няма намерение да слага край на кариерата си с националния отбор на Аржентина. Това твърдят източници, близки до футболиста. Според информацията 39-годишният нападател възнамерява да остане част от състава на „гаучосите“ поне още две години, въпреки спекулациите, че след финала на Мондиал 2026 може да се оттегли от международния футбол.

Очаква се Меси да играе на Копа Америка през 2028-ма

🚨 Exclusive | The GOAT's last dance.



✅ Lionel Messi would retire from international football after the 2028 Copa América.



🏆 The Argentine star will play in the last tournament with his national team.



📰 Via: BBC Sports.#vamos pic.twitter.com/AUEmcLSrVJ — Lionel Messi fans page (@Queenmoonet) August 2, 2026

Ако тези информации се потвърдят, Меси ще бъде на разположение на Аржентина и за Копа Америка през 2028 година, след което се очаква окончателно да приключи впечатляващата си кариера с националния тим. До момента аржентинецът е постигнал всичко на международната сцена, като спечели световната титла, два трофея от Копа Америка и Финалисима, затвърждавайки мястото си сред най-великите футболисти в историята.

Засега няма официално потвърждение нито от самия Меси, нито от Аржентинската футболна асоциация.

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