Левски среща роден национал и шампион на наша съседка на прага на Шампионска лига

Левски все още не допуснал загуба в квалификациите за Шамионска лига, като му предстоят мачове от третия предварителен кръг. Там "сините" ще се изправят срещу миналогодишния участник в турнира Кайрат Алмати. Ако преодолеят и казахстанския си противник, възпитаниците на Хулио Веласкес ще играят плейоф за влизане в основната фаза на Шампионска лига. Жребият за него беше изтеглен, а Левски ще се изправи срещу шампиона на Гърция АЕК Атина.

Левски трябва да победи Кайрат, за да играе плейоф

През миналия сезон Левски стана шампион на България, с което си осигури първо участие в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига за пръв път от 17 години насам. "Сините" записаха по две победи и две равенства в първите два кръга, като първо победиха босненския шампион Борац Баня Лука с общ резултат 5:1, а след това надваха румънския първенец Университатя Крайова с общ резултат 3:2. В третия кръг Левски ще се изправи срещу Кайрат Алмати, който взе участие в последното издание на Шампионска лига.

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Левски ще се изправи срещу АЕК Атина на плейофа

Ако преодолее и Кайрат, Левски остава на прага на Шампионска лига - плейоф в два мача, който ще определи участника в основната фаза на турнира. На този плейоф, ако се класират, "сините" ще срещнат шампиона на Гърция АЕК Атина, където играе и българския национал Мартин Георгиев. Гръцките столичани станаха шампиони със 72 точки - 6 пункта пред втория Олимпиакос. Левски може да бъде домакин на първата среща, която ще се проведе на 18 или 19 август.

Левски беше непоставен в жребия. Останалите възможни съперници, които "сините" можеше да изтеглят бяха победителят от двойките Апоел Беер Шева и Цървена звезда, Динамо Загреб и Кауно Жалгирис, Мелбю - Слован Братислава или Селтик.

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