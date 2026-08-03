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Българският вицешампион среща турски гранд или чешки тим, ако продължи в Европа

03 август 2026, 15:59 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСКА 1948
Българският вицешампион среща турски гранд или чешки тим, ако продължи в Европа

ЦСКА 1948 завърши сезон 2025/26 на втора позиция в Първа лига - най-високата, до която е стигал клуба, и си осигури място в европейските клубни турнири. "Червените" се борят за място в основната фаза на Лигата на конференциите, като започнаха пътя си от втория предварителен кръг. След като отстрани Спартак Търнава, в третия кръг ЦСКА 1948 ще срещне гръцкия Панатинайкос. Ако преодолеят и гръцкия отбор, "червените" ще се изправят срещу губещия от двойката на чешкия Храдец Кралове и турския Бешикташ.

Изтеглен е жребият за плейофите в Лигата на конференциите

След две нулеви равенства, ЦСКА 1948 отстрани Спартак Търнава с изпълнение на дузпи във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Квалификациите за "червените" продължават срещу Панатинайкос, който със сигурност е доста по-сложно предизвикателство от Спартак Търнава. Първият мач между двата тима ще се проведе на 5 август и ще бъде на гръцка земя. Реваншът е в България, седмица по-късно. Днес, на 3 август, беше изтеглен жребия за плейофите за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

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ЦСКА 1948 - Спартак Търнава

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу Храдец Кралове или Бешикташ

Жребият отреди, ако ЦСКА 1948 победи Панатинайкос в третия предварителен кръг и се класира за плейофа, да срещне губещият от двойката Храдец Кралове - Бешикташ. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в третия предварителен кръг на Лига Европа. Който загуби, ще играе плейоф за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Първата среща от плейофа ще се изиграе на 20 август, а реваншът - седмица по-късно, в Чехия или Турция.

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Бешикташ Панатинайкос ФК ЦСКА 1948 Лига на конференциите
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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