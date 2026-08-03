Ман Юнайтед изпревари Ман Сити и Челси за топ талант

Манчестър Юнайтед вече направи няколко много силни хода на трансферния пазар, като привлече силни играчи на приоритетни за тима позиции. Сега "червените дяволи" са напът да спечелят още една битка, като вземат Люис Хол от Нюкасъл. Младият ляв бек беше трансферна цел още на Манчестър Сити и Челси, но според източници на Острова, Ман Юнайтед е най-близо до това да го привлече.

Манчестър Юнайтед се нуждае от ляв бек

Манчестър Юнайтед се нуждае от ляв бек от няколко години насам, тъй като Люк Шоу често е контузен, а и с годините загуби от скоростта си. Неуспешният транфсер на Тайлър Маласия забави намирането на заместник на Шоу. А Диего Леон все още е прекалено неопитен, за да бъде титуляр за Манчестър Юнайтед. Затова "червените дяволи" се включиха в битката за Люис Хол. Интерес към него имат още Манчестър Сити и Челси. След като Нико О'Райли се останови като основен играч, "гражданите" не натискат за трансфер на Хол, но "сините" остават в битката.

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Ман Юнайтед надиграва Челси за Люис Хол

Новият мениджър на Челси Шаби Алонсо иска да има Люис Хол в състава си, особено след напускането на Марк Кукурея в посока Реал Мадрид. Левият бе е продукт на школата на лондончани. Въпреки това, източниците твърдят, че той най-вероятно ще премине в Манчестър Юнайтед. Люис Хол може да е само на 21 години, но вече има опит във Висшата лига, като е част от първия отбор на Нюкасъл от 2023 г. "Свраките" вече изгубиха някои от основните си играчи и са напът да загубят още. Затова цената, която ще поискат за узлугите на Хол може да е доста висока. Неговият договор с клуба изтича през 2029 г.

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