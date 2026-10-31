Клуб от Висшата лига съди легенда на Ливърпул за обиди в социалните мрежи

Астън Вила ще предприеме правни действия срещу футболния коментатор Джейми Карагър, съобщиха от самия клуб от Висшата лига, като обвиниха бившия защитник на Ливърпул в отправяне на "неприемливи обиди" по адрес на клуба и неговите фенове. Реакцията на Вила последва коментарите на Карагър в подкаста "Stick to Football", където той каза на феновете на отбора да "затворят шибаните си усти" и заяви: "Астън Вила никога няма да бъде Манчестър Юнайтед".

Астън Вила ще съди Джейми Карагър

Джейми Карагър обсъди и спекулациите, свързващи мениджъра на Астън Вила Унай Емери с преминаване в Ман Юнайтед, ако се появи такава възможност. "Астън Вила ще предприеме правни действия срещу Джейми Карагър за неприемливите му обиди по адрес на клуба и неговите фенове", заяви президентът на Вила Насеф Савирис. "Астън Вила няма да позволи на никого да спре нашето изкачване в английския и европейския футбол". Клубът не посочи на какво правно основание ще предприеме действия.

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Карагър заяви, че коментарите му са били "на шега"

Карагър не отговори веднага на молбата за коментар относно заплахата на Астън Вила. Той се опита да успокои спора, като заяви, че е направил коментарите на шега. "Беше шега след критиките, които феновете на Астън Вила ми отправиха, защото казах, че Емери може би би искал да се присъедини към Манчестър Юнайтед", заяви Карагър в социалните мрежи. "Надявам се тези клипове с клоуни да показват как хваля Емери и Астън Вила, както съм правил от години, и как изразявам колко се радвам, че спечелихте Лига Европа в Истанбул". Той също така повтори, че коментарите му отразяват високото му уважение към Емери, а не някакви предполагаеми недостатъци в Астън Вила, като заяви, че счита испанеца за един от най-добрите мениджъри във Висшата лига.

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