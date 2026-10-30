Реал Мадрид и Ливърпул разменят звезди: Кой ще е големият печеливш от сделката?

Още преди да е завършила календарната 2026 г., можем да видим, че ни очакват големи сделки на трансферния пазар. Според "Sky Sports", Реал Мадрид и Ливърпул могат да стигнат до сделка, в която да разменят футболисти помежду си. "Кралете" се интересуват от Алексис МакАлистър, а "червените" могат да вземат Едуардо Камавинга. Аржентинецът все още не е подписал нов договор с Ливърпул, докато французинът не получава много шансове за изява в Реал Мадрид.

Реал Мадрид и Ливърпул могат да си разменят полузащитници

За разлика от другите основни полузащитници на Ливърпул Доминик Собослай и Райън Гравенберх, Алексис МакАлистър все още не е подписал нов договор с Ливърпул. Настоящото му споразумение с мърсисайдци важи до лятото на 2028 г. и те ще трябва да го продадат до следващото лято, ако искат да вземат добра трансферна сума за него. Както вече стана ясно, Реал Мадрид има интерес към МакАлистър. А Ливърпул може да се възползва от ситуацията и да размени аржентинеца за Едуардо Камавинга. Французинът не получава много игрови минути за "белите", тъй като на неговата позиция в много добра форма се намира Орелиен Чуамени.

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И двете страни биха спечелили от сделката

Източникът не споменава дали сделката ще представлява директна размяна или някоя от страните ще трябва да доплати някаква сума. Ливърпул със сигурност се нуждае от играч като Камавинга, с когото да заздрави полузащитата си, особено в дефанзивен план. Докато МакАлистър е подходящ за Реал Мадрид, тъй като знае как се печелят трофеи. Освен че стана световен шампион с Аржентина през 2022 г., той завоюва още Копа Америка през 2024 г., Купата на лигата през същата година и Висшата лига през сезон 2024/25.

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