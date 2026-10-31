СДВР с поредица от акции срещу наркотиците: Задържани са няколко мъже

В специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, в рамките на три дни в София са задържани няколко мъже и са иззети различни по вид вещества. Това съобщиха от МВР.

На 26 октомври служители на сектор „Наркотици“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са задържали двама непълнолетни и 27-годишен дилър. При извършените процесуално-следствени действия на адреса на продавача били иззети електронна везна, кристалообразно вещество и цигара със суха тревиста маса.

На 28 октомври, след получена оперативна информация, криминалисти от сектор „Наркотици“ са задържали във вход на жилищен блок двама мъже. В близост до тях била открита торбичка с множество хапчета, прахообразно и кристалообразно вещество, както и електронна везна. При последвалите процесуално-следствени действия на адреса на единия мъж били открити и иззети различни пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество и вещества на бучки с бял и кафяв цвят. Според изготвената експертна справка иззетите вещества са 15 грама коноп, 13 грама MDMA, 3 грама метамфетамин и 22 грама кокаин. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.

По-късно същия ден служители на СДВР извършили претърсване и обиск в столичния квартал „Младост-3“. В хода на действията у 27-годишен мъж били открити мобилен телефон и 850 евро в брой. При претърсване на жилището, в което мъжът е адресно регистриран, били намерени и иззети цигара с растителна маса, пластмасова кутия с вещество под формата на твърди кристали, електронна везна, свивка с прахообразно вещество, както и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Същия ден при полицейска проверка в с. Локорско при проверка на трима мъже, сред които и непълнолетен, единият от тях изхвърлил пликче с растителна маса, а у друг били намерени три пакетчета със същото съдържание. При последвалата проверка на паркиран в близост лек автомобил, използван като депо, били открити и иззети куфар за инструменти с четири електронни везни, множество празни полиетиленови пликчета, растителна маса и пликчета с бяло прахообразно вещество. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура, на единия от мъжете е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

На 29 октомври служители на Трето районно управление към СДВР са задържали двама души – на 19 и 25 години, в момент на покупко-продажба на наркотици в ж.к. „Света Троица“. При обиска у мъжа бил открит голям плик с растителна маса. Последвало претърсване на лек автомобил, при което били намерени и иззети шест плика с бяло вещество на бучки, три плика с множество таблетки и 11 плика с растителна маса под формата на съцветия. У мъжа и в автомобила била открити и 340 евро. Направената експертна справка показва, че веществата са коноп – 46 г, MDMA – 5 г, амфетамин – 9 г, метамфетамин – 3 г.

Преди дни трима души бяха задържани при специализирана полицейска операция срещу престъпленията, свързани с наркотици, в кв. „Красно село“.

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