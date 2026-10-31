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Кейн е изпреварил Мбапе с под 30 точки за "Златната топка": Ясно е къде е отишъл гласът на България

31 октомври 2026, 11:24 часа 1048 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на Хари Кейн
Кейн е изпреварил Мбапе с под 30 точки за "Златната топка": Ясно е къде е отишъл гласът на България

Английският нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн спечели "Златната топка" с минимална преднина от 28 точки пред звездата на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе, съобщиха организаторите в петък след публикуването на резултатите от гласуването. На 26 октомври Кейн завърши с 1 055 точки, а Мбапе - с 1 027. Испанският талант от Барселона Ламин Ямал се класира трети с 881 точки.

За "Златната топка" гласуват 100 журналисти

На четвърто място беше Родри със 726 точки, а пети завърши Лионел Меси с 612 точки. Всяка от първите 100 държави в световната ранглиста на ФИФА имаше право на един глас, подаден от журналист. Гласуващите избраха своите 10 най-добри играчи измежду 30 номинирани, като най-добрият получаваше 15 точки. След това точките се присъждаха по низходяща скала от 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1. По този начин максималният възможен резултат за един играч би бил 1 500 точки.

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Хари Кейн

Хари Кейн е бил първи в 40 държави

При гласуването на журналистите, Хари Кейн е получил първото място в общо 40 държави, сред които Англия, Шотландия, Ирландия, Северна Ирландия, Саудитска Арабия, Австрия и Белгия. Килиан Мбапе е бил фаворит в 23 държави, сред които Франция, Испания, Германия, Италия, Нидерландия, Румъния и България. А Ламин Ямал е бил първи в гласуването на 13 държави, сред които Швейцария, Португалия Уелс, Турция, Албания и Северна Македония.

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Златна топка Хари Кейн Килиан Мбапе
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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