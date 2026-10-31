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Ясно е къде отиват парите, които Христо Крушарски дава на Локомотив Пловдив

31 октомври 2026, 12:00 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ясно е къде отиват парите, които Христо Крушарски дава на Локомотив Пловдив

Когато се оттегли като собственик и финансов благодетел на Локомотив Пловдив, бизнесменът Христо Крушарски заяви, че ще продължи да дава по 10 000 евро на месец на "смърфовете". Според колегите от "Тема спорт", вече е ясно за какво отиват тези пари. Те са предназначени за заплатата и осигуровките на старши треньора на отбора Душан Косич. Локомотив Пловдив все още търси новия си собственик.

Локомотив Пловдив се издържа с дарения на феновете

Локомотив Пловдив е в незавидна ситуация, тъй като все още не се е намерил някой, който да иска да поеме акциите на клуба, след като Христо Крушарски се оттегли от поста. В момента клубът се издържа от даренията на феновете, които вече надхвърлят 55 000 евро, сред които и пенсията на привърженик на "смърфовете", който трогна футболната общественост. 12 000 евро от цялата сума е използвана за премии след победата над Янстра Габрово с 2:0 за Купата на България.

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Душан Косич

Локомотив Пловдив е 11-и в Първа лига

Докато все още управляваше Локомотив Пловдив, Христо Крушарски неведнъж е заявявал ясно, че стои плътно зад Душан Косич. Неведнъж феновете на Локомотив Пловдив призоваваха за оставка на словенеца, но той така и не си тръгна. След това изведе "смърфовете" до финал за Купата на България. От началото на сезона Локомотив Пловдив не е в добро състояние, като в Първа лига се намира на 11-ото място с актив от 9 точки, които спечели в 12 мача - 2 победи, 3 равенства и 7 загуби.

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Локомотив Пловдив Христо Крушарски Душан Косич
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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