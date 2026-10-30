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Барселона има ясен план за трансфери: Пазарува от Висшата лига

30 октомври 2026, 18:03 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Барселона има ясен план за трансфери: Пазарува от Висшата лига

Барселона направи много добър старт на новия сезон, след като спечели 11 от първите си 11 срещи във всички турнири. Но в последните си 2 мача каталунците записаха тежки загуби - с 2:4 от ПСЖ в Шампионска лига и с 1:2 от Реал Мадрид в Ла Лига. Тези поражения показаха дупките в защитата на Барселона. Сега в клуба имат ясна представа как да подобрят отбраната си.

Фаворитът на Барселона е Йошко Гвардиол

Според "Mundo Deportivo" в Барселона ще обърнат сериозно внимание на проблема, който имат в защитата и ще търсят централен защитник на трансферния пазар. Те вече са набелязали няколко кандидати, като половината от тях в момента играят във Висшата лига. За първи избор на Барселона се счита Йошко Гвардиол от Манчестър Сити. Според източника каталунците го харесват заради добрата му игра както в защита, така и с топката в крака. Но неговият договор с "гражданите" е до 2031 г. и изглежда сякаш "блаугранас" ще могат да го привлекат само ако Ман Сити бъде наказан по обвиненията за нарушаване на финансовия феърлей.

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Йошко Гвардиол

В Барселона знаят от какво имат нужда

По-реалистичният вариант е Алесандро Бастони от Интер. Той е разглеждат като перфектен за стила на игра, който Ханзи Флик изповядва от пристигането си в Барселона. Договорът му с италианския гранд е до 2028 г. и каталунците ще могат да го привлекат преспокойно, ако той не подпише ново споразумение с "нерадзурите". Като резервни варианти за Барселона се разглеждат Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед и Натан от Реал Бетис. И двамата имат сходни характеристики като Гвардиол и Бастони, но със сигурност не са на тяхното ниво. Затова пък цената им ще бъде значително по-ниска.

Общото и за четиримата централни защитници е, че са левичари, боравят добре с топката и могат да изнасят на крак. Това е показател за ясната идея на Барселона за това какъв профил играч е нужен на отбора.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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