Никола Цолов с първи впечатления от Формула 1: Атмосферата е невероятна!

Българския лъв Никола Цолов сподели впечатленията си след първото си участие в официална сесия от Формула 1, като призна, че атмосферата в най-престижния автомобилен шампионат е коренно различна от всичко, което е изпитвал досега. Той получи шанс да кара за Рейсинг Булс в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити, заемайки мястото на основния си конкурент за място в Ф1 Лиам Лоусън. Той се представи отлично и записа най-добро време сред дебютантите, оставайки само на 0.126 секунди зад съотборника си Арвид Линдблад.

Успешният дебют на Никола Цолов даде тласък на амбициите му за място в шампионата

След края на свободната тренировка от Рейсинг Булс публикуваха традиционния си медиен бюлетин с изказвания на шефа на отбора Алън Пърмейн, Линдблад и Цолов. В своето изявление Цолов разказа за първите си впечатления от болида VCARB 03. Младият пилот подчерта, че автомобилът се различава значително от машините, с които е свикнал, но въпреки това остана доволен от бързата си адаптация.

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“Днес беше изключително специален ден за мен и нещо, за което мечтая още откакто започнах да се състезавам. Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна. Влязох в тренировката, без да си поставям прекалено голямо напрежение, а отборът наистина ми помогна да се чувствам възможно най-комфортно. Много съм им благодарен за това. Колата определено е много различна от всичко, което съм карал досега. Беше трудно да свикна с нея, но успях сравнително бързо да намеря добро темпо. Изпълнихме всички задачи, които си бяхме поставили за тази сесия, и очаквам с нетърпение всяка следваща възможност да продължа да се подобрявам. Наистина се насладих на преживяването и се радвам, че ще прекарам остатъка от уикенда с отбора, за да науча възможно най-много“, сподели Цолов.

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