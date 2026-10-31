Побой пред заключени врати: Охраната на гара „София-север“ остави пребит до смърт мъж на улицата

Четиридесет и седем годишен мъж е в болница с опасност за живота след садистичен побой пред входа на гара „София-север“, съобщи NOVA. Бруталното нападение се разиграва само часове след като инж. Пламен Добрев от ръководството на НКЖИ обяви в предаването „Събуди се“, че охраната на гарата ще бъде засилена заради сигнали за опасна престъпност в района.

Инцидентът е станал около 02:00 часа през нощта в неделя. Пострадалият чакал в колата си, когато забелязал мъж да дупчи гумите на паркирани наблизо автомобили. Направил му забележка и слязъл да попита защо го прави. Последвала кървава саморазправа.

По данни на полицията нападателят е 29-годишен рецидивист с множество присъди за грабежи и кражби. Той грабнал масивна желязна кофа за боклук и пребил с нея жертвата почти до смърт.

Пред камерата на NOVA близките на пострадалия отправиха тежки обвинения за бездействие и отказ от помощ от страна на дежурния пазач.

„Тук имаше една желязна кофа, с която са го били, цялата беше смачкана. Имаше много кръв, която пазачът е накарал чистача веднага да измие. Синът ми е с опасност за живота“, сподели през сълзи майката на пребития Катя Стоянова.

Братът на жертвата, Дарко Георгиев, разказа пред телевизията най-скандалния детайл от нощта:

„Брат ми е бягал целият в кръв, искал е да влезе вътре в сградата, за да се скрие и да се спаси. Охранителят обаче е видял какво става и вместо да му помогне, просто е заключил вратата.“

Служители на гарата разказаха анонимно за NOVA, че на смяна във фаталната нощ е бил оставен пазач в пенсионна възраст, който трудно би могъл да се намеси в критична ситуация.

От НКЖИ изпратиха официална позиция до NOVA, в която на практика отхвърлиха вината: от компанията заявяват, че чакалнята се заключва по график след последния влак. Пазачът чул удари по вратата между 02:00 и 02:30 ч. и извикал автопатрул, който подал сигнал на тел. 112. Според НКЖИ побоят „не се е случил на територията на гарата“, а мъжът сам се е придвижил отвън към сградата в търсене на помощ.

Случаят предизвика остро недоволство сред хората в района, които настояват за реално полицейско присъствие, а не празни обещания за сигурност по телевизията.