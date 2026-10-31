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Верстапен захапа пилот от Формула 1, който може да освободи място за Никола Цолов

31 октомври 2026, 12:30 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Верстапен захапа пилот от Формула 1, който може да освободи място за Никола Цолов

Във Формула 1 на втората тренировка за Гран при на Мексико, която се проведе на 30 октомври, болидът на Лиъм Лоусън от Рейсинг Булс удари този на Макс Верстапен от Ред Бул. Това се случи в началото на сесията, след като двамата не се разбраха. И двете коли бяха повредени, а наказанията и за двамата са сурови - стюардите ги санкционираха с по една позиция за старта на писта "Ерманод Родригес". След сесията, Верстапен избухна срещу Лоусън.

Макс Верстапен: "Той караше ужасно бавно"

Пред медиите Макс Верстапен напомни, че Лиъм Лоусън се бори за мястото си в Рейсинг Булс и заяви, че не е добре да се заяжда точно с него: "Бях в бърза подготвителна обиколка, защото имах някои дребни проблеми, така че натисках доста сериозно. Той караше ужасно бавно и си казах: "Добре, ще го изпреваря." Но в момента, в който видя, че го настигам, започна да ускорява...Нямам представа какво му минаваше през главата, когато реши да се опита да ме избута извън пистата.

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Макс Верстапен

Никола Цолов може да замени именно Лиъм Лоусън

Според мен е доста глупаво поведение от негова страна, особено в позицията, в която се намира, да се бори за бъдещето си, да реши да се заяжда точно с мен". Отборът на Рейсинг Булс все още не е обявил официално двамата пилоти, които ще се състезават през сезон 2027. В тима трябва да избират между трима състезатели за две места, а сред кандидатите е именно Никола Цолов, който направи дебюта си във Формула 1 в първата тренировка за Гран при на Мексико именно с болида на Лиъм Лоусън.

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Формула 1 Гран при на Мексико Макс Верстапен
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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